Технология Spotlight уже интегрирована в продукты Avegant, сохраняя их компактность и высокое разрешение

Компания Avegant представила технологию Spotlight, которая представляет собой архитектуру адаптивной светодиодной подсветки для LCoS. Эта технология позволяет динамически освещать области микродисплея LCoS, используя преимущества среднего уровня пикселей (APL), что позволяет снизить энергопотребление подсветки до 90% и повысить контрастность более чем в 10 раз.

Технология Spotlight уже интегрирована в продукты Avegant, сохраняя их компактность и высокое разрешение. Avegant сотрудничает с компаниями Applied Materials, Inc. и Lumileds для развития передовых технологий в области дополненной реальности. Технология дисплеев Spotlight представляет доступное и энергоэффективное решение для использования в смарт-очках с искусственным интеллектом.

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Авторы технологии выражают уверенность, что она сможет улучшить потребительский опыт в области дополненной реальности. Avegant является технологической компанией, разрабатывающей дисплеи для дополненной реальности и имеющей опыт в этой области, включая разработку носимых дисплеев на голове и световых двигателей LCoS.