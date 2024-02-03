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Компания Lenovo представила новый суперкомпьютер MareNostrum 5, работающий на инфраструктуре высокопроизводительных вычислений (HPC) Lenovo. Суперкомпьютер был построен для Европейского совместного проекта высокопроизводительных вычислений и стал лучшим кластером общего назначения на базе архитектуры x86 в списке TOP500 самых мощных суперкомпьютеров в мире.
MareNostrum 5 обладает исключительной производительностью и использует передовую технологию прямого водяного охлаждения Neptune от Lenovo. Система состоит из 6400 систем Lenovo ThinkSystem SD650 V3 с процессорами Intel Xeon Scalable 4-го поколения. MareNostrum 5 способен решать сложные научные задачи и расширит возможности набора приложений высокопроизводительных вычислений от климатических исследований до материаловедения.
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Суперкомпьютер был построен в Барселонском суперкомпьютерном центре и будет способствовать решению глобальных проблем и научным достижениям, включая искусственный интеллект. Кроме того, Lenovo поддерживает своих клиентов в регионе, включая Барселонский суперкомпьютерный центр, и продолжает развивать инфраструктуру HPC.