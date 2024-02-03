MareNostrum 5 обладает исключительной производительностью и использует передовую технологию прямого водяного охлаждения Neptune от Lenovo

Компания Lenovo представила новый суперкомпьютер MareNostrum 5, работающий на инфраструктуре высокопроизводительных вычислений (HPC) Lenovo. Суперкомпьютер был построен для Европейского совместного проекта высокопроизводительных вычислений и стал лучшим кластером общего назначения на базе архитектуры x86 в списке TOP500 самых мощных суперкомпьютеров в мире.

MareNostrum 5 обладает исключительной производительностью и использует передовую технологию прямого водяного охлаждения Neptune от Lenovo. Система состоит из 6400 систем Lenovo ThinkSystem SD650 V3 с процессорами Intel Xeon Scalable 4-го поколения. MareNostrum 5 способен решать сложные научные задачи и расширит возможности набора приложений высокопроизводительных вычислений от климатических исследований до материаловедения.

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Суперкомпьютер был построен в Барселонском суперкомпьютерном центре и будет способствовать решению глобальных проблем и научным достижениям, включая искусственный интеллект. Кроме того, Lenovo поддерживает своих клиентов в регионе, включая Барселонский суперкомпьютерный центр, и продолжает развивать инфраструктуру HPC.