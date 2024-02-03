Diablo 1997 года создала новый тип игр, объединив быстрый экшен, глубокие возможности настройки персонажа, напряженные многопользовательские бои и мрачное готическое фэнтези

Оригинальная Diablo (1997) появилась в магазине Battle.net и доступна для покупки. События игры разворачиваются в Тристраме, где под собором и в катакомбах набирает силу Главное Зло. Жители просят кого-то спуститься во тьму, отомстить за убитых и уничтожить демонического зверя. Diablo - игра, которая стала одной из самых долговечных экшен-RPG франшиз.

Теперь воины и колдуны могут приобрести игру в Battle.net и снова столкнуться с тьмой в этой классической игре. Diablo 1997 года создала новый тип игр, объединив быстрый экшен, глубокие возможности настройки персонажа, напряженные многопользовательские бои и мрачное готическое фэнтези. Игроки могут выбрать между воином, колдуном и бродягой, каждый из которых имеет уникальные способности.

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Игроки также имеют возможность объединиться с другими игроками, чтобы противостоять Главному Злу. В игре есть 16 уровней подземелий, различные классы персонажей и множество выпадающего лута для улучшения своего персонажа.