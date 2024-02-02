Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 7 5700 оснащены функцией AMD StoreMI

Компания BIOSTAR объявляет о совместимости своих материнских плат серий AMD AM4 с новыми процессорами AMD Ryzen 5000. В линейку процессоров Ryzen 5000 были добавлены новые модели после официального анонса настольных процессоров Ryzen 8000 и включают четыре новых процессора: Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5500GT.

Эти процессоры предлагают широкий спектр возможностей для пользователей. Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 7 5700 оснащены функцией AMD StoreMI, которая улучшает производительность систем хранения данных, и поддерживают AMD Ryzen VR-Ready Premium для улучшенного виртуального опыта.

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Материнские платы BIOSTAR серий AMD 400 и 500, включая X570, B550 и A520, теперь поддерживают эти новые процессоры. Это расширяет возможности пользователей и демонстрирует стремление AMD разнообразить свои предложения процессоров.