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ddr22
Qualcomm назначила Акаша Палхивалу финансовым директором и операционным директором
В компании Qualcomm он работает с 2001 года и уже занимал ряд руководящих должностей в области финансов и корпоративного развития

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Компания Qualcomm назначила Акаша Палхивалу на должность финансового директора и операционного директора. Кроме финансовых обязанностей, Палхивала будет отвечать за организацию и деятельность глобального рынка сбыта и ИТ.

В компании Qualcomm он работает с 2001 года и уже занимал ряд руководящих должностей в области финансов и корпоративного развития. Палхивала получил бакалавра по машиностроению в Инженерном колледже Л.Д. в Индии и магистра в Университете Мэриленда. Назначение Палхивалы на новую должность связано с реализацией стратегии роста и диверсификации Qualcomm.

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Компания Qualcomm создает технологии для подключенных интеллектуальных устройств в различных отраслях, включая передовые возможности подключения, высокопроизводительные вычисления с низким энергопотреблением и интеллектуальные устройства. Инновации Qualcomm и платформы Snapdragon помогут ускорить развитие цифровой экономики и революционизировать пространство подключенных устройств.

#qualcomm
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