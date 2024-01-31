Сегодня Йоханна Фэриес отправила письмо сотрудникам Blizzard Entertainment в связи с назначением ее новым президентом компании. Она выразила свою честь и благоговение перед тем, что Blizzard достигла за более чем тридцать лет.

Также она выразила свою тревогу по поводу потери талантливых коллег и свою радость присоединиться к Blizzard. Фэриес упомянула различия между компаниями Activision, Blizzard и King, но подчеркнул, что она является частью Blizzard со всем пониманием и уважением для предстоящего сотрудничества. Она готова сделать все возможное, чтобы поддержать процветание Blizzard и восславить уникальные игры компании.

Также Фэриес планирует встречи с сотрудниками, чтобы услышать их мнение. Она подчеркнула важность игр в ее жизни и видит их значимость для других людей. Фэриес с нетерпением ждет начала работы и надеется на создание множества легендарных дней впереди.