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ddr22
Сборка Windows 11 Preview расширяет сферу применения функции искусственного интеллекта
Также упоминается преимущество Voice Clarity для игр, использующих режим обработки сигналов связи для онлайн-общения

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Сборка предварительной версии Windows 11 расширяет применение функции искусственного интеллекта, ранее доступной только для устройств Surface. В ознакомительном блоге Microsoft описаны улучшения, включая новый значок диспетчера задач и поддержку USB 80 Гбит/с.

Однако главным изменением является расширение использования функции Voice Clarity. Ранее эта функция была доступна только на устройствах Surface с блоком нейронной обработки (NPU), но теперь она распространяется на процессоры x64 и Arm64. Voice Clarity улучшает качество звука, устраняя эхо, подавляя фоновый шум и уменьшая реверберацию. Эта функция может использоваться приложениями, такими как Phone Link и WhatsApp.

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Также упоминается преимущество Voice Clarity для игр, использующих режим обработки сигналов связи для онлайн-общения. Однако пользователи компьютерных игр рекомендуются не сразу переходить на данную сборку, так как она может вызывать некорректную работу некоторых популярных игр.

#windows
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