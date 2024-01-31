Также упоминается преимущество Voice Clarity для игр, использующих режим обработки сигналов связи для онлайн-общения

Сборка предварительной версии Windows 11 расширяет применение функции искусственного интеллекта, ранее доступной только для устройств Surface. В ознакомительном блоге Microsoft описаны улучшения, включая новый значок диспетчера задач и поддержку USB 80 Гбит/с.

Однако главным изменением является расширение использования функции Voice Clarity. Ранее эта функция была доступна только на устройствах Surface с блоком нейронной обработки (NPU), но теперь она распространяется на процессоры x64 и Arm64. Voice Clarity улучшает качество звука, устраняя эхо, подавляя фоновый шум и уменьшая реверберацию. Эта функция может использоваться приложениями, такими как Phone Link и WhatsApp.

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Также упоминается преимущество Voice Clarity для игр, использующих режим обработки сигналов связи для онлайн-общения. Однако пользователи компьютерных игр рекомендуются не сразу переходить на данную сборку, так как она может вызывать некорректную работу некоторых популярных игр.