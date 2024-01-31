В прошлом Qualcomm представила SoC Snapdragon X Elite с пользовательской технологией Oryon от Nuvia для ноутбуков

Согласно источнику Digital Chat Station, инсайдерская информация указывает на то, что чипсет Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, предположительно, достигает частоты 4,0 ГГц. Этот новый мобильный процессор, связанный с пользовательскими ядрами Oryon от Nuvia, предлагает высокую производительность для смартфонов.

В прошлом Qualcomm представила SoC Snapdragon X Elite с пользовательской технологией Oryon от Nuvia для ноутбуков, обеспечивающую высокую производительность и энергоэффективность. Qualcomm также заключила соглашение с TSMC о производстве на неуказанном техпроцессе 3 нм, что позволит значительно повысить энергоэффективность следующего поколения чипсетов.

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Возможно, Gen 4 также будет использовать дизайн Phoenix вместо ядра Big (Cortex-X4), которое имеет заводское ограничение в 3,3 ГГц. По слухам, MediaTek также принимает аналогичные шаги с грядущей SoC Dimensity 9400. В целом, смартфоны с Snapdragon 8 Gen 4 могут ожидать значительный рост производительности благодаря высоким тактовым частотам и энергоэффективности.