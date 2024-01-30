В дополнение к "Fire Range", "Kraken Point" станет следующим монолитным мобильным процессором Ryzen с улучшенным 4-нм EUV узлом TSMC

Мобильный процессор "Fire Range" является прямым преемником MCM "Dragon Range" с двумя 8-ядерными чипсетами "Zen 5". Мобильные процессоры заменяют существующие модели и предлагают до 16 ядер Zen 5 для флагманских игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций.

В дополнение к "Fire Range", "Kraken Point" станет следующим монолитным мобильным процессором Ryzen с улучшенным 4-нм EUV узлом TSMC. "Kraken Point" будет предлагать четыре ядра Zen 5 и четыре низковольтных ядра Zen 5c, обеспечивая легкое переключение потоков.

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В отношении графики, ожидается, что "Kraken Point" получит iGPU основанный на архитектуре RDNA 3.5 и состоящий из 8 CU, а "Strix Halo" будет иметь iGPU с 40 CU. Эти новые процессоры представляют значительное обновление и будут конкурировать с процессорами Intel Core Ultra 5 и Core Ultra 7.