Первые результаты CPU-Z тестов грядущего Ryzen 7 8700G от AMD были получены @momomo_us

Первые результаты CPU-Z тестов грядущего Ryzen 7 8700G от AMD были получены @momomo_us в X/Twitter, и новый APU выглядит очень многообещающе с точки зрения производительности. В итоге он сравнялся по производительности с Ryzen 7 7800X3D с небольшим преимуществом CPU над APU в однопоточной производительности, но в многопоточном тесте APU удается опередить CPU, хотя и ненамного. Оба чипа AMD все еще немного отстают от Core i7-12700KF от Intel, но у него есть дополнительные четыре потока, хотя эти потоки медленнее из-за того, что они находятся на ядрах E.

В тестовой системе Ryzen 7 8700G использовалась материнская плата ASRock B650 Pro RS, а APU работал в паре с 32 Гбайт памяти DDR5-6400 с достаточно жесткими таймингами 32-39-39-102. Тестер полагался на интегрированную в APU графику Radeon 780M, а операционная система Windows 11 была установлена на твердотельный накопитель Seagate BarraCuda 510 объемом 500 ГБ.

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В однопоточном тесте Ryzen 7 8700G набирает 675 баллов против 683 у Ryzen 7 7800X3D, а в многопоточном - 7318 против 7301. Неплохо для APU с энергопотреблением 65 Вт и процессора с энергопотреблением 120 Вт. Для сравнения, средний показатель для Core i7-12700KF от Intel составляет 7754 в многопоточном тесте. Хотя CPU-Z - далеко не исчерпывающий тест, он, по крайней мере, дает нам первое представление о том, чего можно ожидать от новых APU Zen 4 от AMD в плане производительности, и, похоже, она соответствует лучшим процессорам Zen 4.