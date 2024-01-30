Компания MINISFORUM представила новый высокопроизводительный мини-ПК HX100G с процессором Ryzen 7 7840HS и видеокартой Radeon RX 6650M

Компания MINISFORUM представила новый высокопроизводительный мини-ПК HX100G с процессором Ryzen 7 7840HS и видеокартой Radeon RX 6650M. Этот компактный ПК идеально подходит для геймеров, дизайнеров и творческих профессионалов.

Цена продажи модели начинается с $719 и варьируется в зависимости от конфигурации. HX100G имеет улучшенный процессор с 8 ядрами и 16 потоками, а также мощную видеокарту AMD Radeon RX 6650M. Он способен обрабатывать высококачественные игры и выполнение сложных задач, таких как редактирование фотографий и монтаж видео. Помимо этого, HX100G обладает широкими возможностями расширения, включая слоты для модулей памяти DDR5 и дополнительный слот M.2 для SSD.

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Система охлаждения с двойными вентиляционными отверстиями и жидкостным охлаждением гарантирует низкий уровень шума даже при полной нагрузке. Порты подключения включают аудиопорты, USB-порты, порты HDMI и RJ45 Ethernet. HX100G является мощным и компактным решением, которое превосходит настольные компьютеры и игровые ноутбуки по производительности и возможностям расширения.