Этот драйвер поддерживает процессоры Ryzen AI, включая Ryzen 7040 "Phoenix" и Ryzen 8040 "Hawk Point"

AMD выпустила предварительную версию драйвера XDNA для Linux, предоставляя пользователям возможность использовать функциональность Ryzen AI на этой операционной системе.

В прошлом году была представлена мобильная APU AMD Ryzen 7040 "Phoenix" с встроенным NPU, который был первым поколением XDNA AI Engine. Вначале поддержка была доступна только на платформе Windows, что вызвало недовольство пользователей Linux. В январе 2024 года AMD выпустила первую публичную версию драйвера XDNA для Linux.

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Этот драйвер поддерживает процессоры Ryzen AI, включая Ryzen 7040 "Phoenix" и Ryzen 8040 "Hawk Point". Также AMD планирует поддержку второго поколения XDNA NPU под кодовым именем "Strix", которое ожидается в конце этого года. Кодовые имена следующего поколения APU Team Red - "Strix Point" и "Strix Point Halo" - были раскрыты в этой недавней анонсированной информации.