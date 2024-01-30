Компания GIGABYTE расширила свою линейку видеокарт EAGLE путем предложения новых моделей серии GeForce RTX 40 с ярким белым дизайном "ICE"

Компания GIGABYTE расширила свою линейку видеокарт EAGLE выпустив новые модели серии GeForce RTX 40 с ярким белым дизайном "ICE". Это первый раз, когда они предлагают видеокарты в полностью белом цвете, что делает их идеальными для пользователей, собирающих компьютеры белого цвета.

На данный момент неизвестны региональные цены, дата выпуска или пресс-релиз о новых моделях. Список включает четыре модели EAGLE ICE с заводским разгоном и различной емкостью видеопамяти. Однако компания не планирует выпускать модель EAGLE ICE на базе графического процессора NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, и поэтому вероятность появления такой модели в ближайшем будущем невелика.

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Возможно, после выпуска моделей с заводским разгоном будут представлены и не разогнанные варианты видеокарт EAGLE ICE.