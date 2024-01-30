Инсайдер, известный как Эверест (@Olrak29_), поделился информацией о предполагаемой структуре новых мобильных процессоров AMD APU "Kraken Point"

Инсайдер, известный как Эверест (@Olrak29_), поделился информацией о предполагаемой структуре новых мобильных процессоров AMD APU "Kraken Point". Он уточнил, что эти процессоры будут оснащены ядрами Zen 5 и Zen 5c, в общей сложности восемь ядер, включающих четыре больших и четыре меньших типа.

Также сообщается, что "Kraken Point" будет иметь рабочие группы (WGP), предоставляющие восемь вычислительных блоков (всего 8 CU). Графический процессор будет основан на технологии RDNA 3.5, а NPU - на технологии XDNA 2 с производительностью от 45 до 50 TOPS.

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Ожидается, что APU "Kraken Point" будет иметь монолитный дизайн и будет изготовлен по техпроцессу 4 нм. Также упоминается, что AMD имеет заказы на кремний следующего поколения в портфеле компании TSMC. Эти сведения основаны на утечках и не подтверждены официально.