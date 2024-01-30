Отчет GDC также отмечает, что 240 разработчиков активно работают над игровым программным обеспечением для "Switch 2"

Nintendo готовится выпустить преемника своей игровой консоли Switch, известной как "Switch 2". Согласно отчету Bloomberg, аналитик компании Omdia Хироси Хаясе сообщил, что команда разработчиков выбрала 8-дюймовый ЖК-экран для новой консоли. По его мнению, "Switch 2" может быть выпущен уже в этом году. Источники из цепочки поставок также подтвердили информацию об увеличении заказов на "маленькие дисплеи", предназначенные для развлечений, что указывает на готовность Nintendo к выпуску новой модели.

В то время как Nintendo не раскрыла подробности о своей следующей игровой консоли, партнеры компании, такие как CAPCOM, Koei Tecmo и Spike Chunsoft, выразили серьезное волнение по поводу грядущей модели.

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Отчет GDC также отмечает, что 240 разработчиков активно работают над игровым программным обеспечением для "Switch 2". Ранее Nintendo выпустила несколько моделей Switch, включая новую OLED-версию в 2021 году. Однако многие сообщества игроков продолжают гадать о возможности выпуска модели Switch Pro, которая, предположительно, была отложена из-за проблем с поставками.