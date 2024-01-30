При покупке материнских плат серии Z790 Max в игроки получат бесплатный ключ к игре Like a Dragon: Infinite Wealth

Компания MSI объявила о сотрудничестве с издателем игр SEGA для выпуска игры Like a Dragon: Infinite Wealth. В игре будет представлен новый режим ролевой битвы, а сюжет будет происходить на Гавайях. В ходе игры геймеры смогут насладиться динамичными RPG-сражениями и полной свободой действий.

Для того, чтобы победить в игре, можно воспользоваться передовыми технологиями компонентов MSI. Компания предлагает эксклюзивное предложение: при покупке определенных материнских плат серии Z790 Max в период с 26 января по 26 февраля 2024 года, игроки получат бесплатный ключ к игре Like a Dragon: Infinite Wealth.

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Одной из выдающихся моделей материнских плат является MSI MEG Z790 ACE MAX, которая получила признание от CES 2024 Innovation Award. Она предназначена для геймеров и энтузиастов, обеспечивает высокую производительность и поддерживает последние технологии. Материнские платы серии Z790 MAX также обладают выдающейся производительностью и поддерживают память DDR5 и Wi-Fi 7.