Компания Microsoft собирается сократить 1900 сотрудников в Activision Blizzard, ZeniMax и Xbox Game Studios

Компания Microsoft собирается сократить 1900 сотрудников в Activision Blizzard, ZeniMax и Xbox Game Studios. Это связано с завершением поглощения группы Activision Blizzard + King, но именно игровое подразделение Microsoft пострадает больше всего.

Руководство объясняет, что это сокращение численности персонала необходимо для согласования стратегии и плана реализации бизнеса. Генеральный директор Microsoft Gaming выразил благодарность сотрудникам, которые будут уволены, и обещал поддержку в переходный период, включая выходные пособия. Он также добавил, что компания будет продолжать инвестировать в развитие игрового бизнеса.

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В связи с этим решением произошли изменения в руководстве Blizzard Entertainment, включая уход президента компании Майка Ибарра. Кроме того, было принято решение о прекращении разработки игры Blizzard на выживание. В последние месяцы наблюдается увеличение увольнений и закрытие студий в индустрии игр, но то, что Microsoft сокращает штаты так масштабно, вызывает некоторое удивление.