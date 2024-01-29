Разработчики могут узнать больше о дорожной карте на выставке Vulkanised 2024

Компания Khronos Group представила план действий для Vulkan на 2024 год. Включает в себя улучшения для рынка "иммерсивной графики", таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки, консоли и настольные устройства.

Расширения и функции, включенные в дорожную карту, включают поддержку локальных зависимостей фреймбуфера, интуитивное поведение расхождения потоков в шейдерах, улучшенные операции текстурирования в потоке управления и другие возможности. Дополнительные функции включают поддержку шейдерных полуцелых и 8/16-битных целочисленных типов, мульти-рисунков и увеличение числа наборов дескрипторов.

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Разработчики могут узнать больше о дорожной карте на выставке Vulkanised 2024. Цель дорожной карты - стандартизация и эффективность экосистемы Vulkan, а также разработка переносимых приложений. Дорожная карта дополняет спецификации ядра Vulkan и помогает уменьшить фрагментацию на рынке. Рабочая группа Vulkan приветствует обратную связь по вехам дорожной карты.