Китайская компания ASUS представила ноутбук Tianxuan 5 Pro, в котором установлен процессор APU AMD Ryzen 9 7940HX

Китайская компания ASUS представила ноутбук Tianxuan 5 Pro, в котором установлен процессор APU AMD Ryzen 9 7940HX. В одном из обзоров на сайте Bilibili, автор провел тестирование процессора на прочность в различных бенчмарках, включая Cinebench R23, PCMark 10, Counter Strike 2, Cyberpunk 2077 и Metro Exodus.

Несмотря на то, что процессор Ryzen 9 7940HX имеет более низкие базовые частоты и Turbo, он демонстрирует сопоставимую производительность со своим более высокопроизводительным аналогом Ryzen 9 7945HX. В игровых тестах оба процессора показали практически одинаковую производительность.

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Процессор Ryzen 9 7940HX был оборудован мобильной графикой GeForce RTX 4070 и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 5600. Хотя некоторые западные СМИ считают, что мобильные предложения семейства Dragon Range от AMD могут быть предназначены для глобальных рынков, официальной информации от компании пока нет.