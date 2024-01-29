Компания Focus Entertainment представила расширенную версию игры "Expeditions: A MudRunner Game"

Компания Focus Entertainment представила расширенную версию игры "Expeditions: A MudRunner Game". В этой научной экспедиции игроков ждет захватывающее приключение, где они должны будут преодолеть дикую природу, используя различные инструменты и управляя командой.

Успешные миссии принесут деньги, которые можно потратить на новые автомобили или их улучшение. Игроки, оформившие предварительный заказ на Supreme Edition или Year 1 Edition, смогут начать играть раньше официального релиза игры. В игре будут доступны различные инструменты, такие как лебедка, домкрат-винт и металлоискатель, которые помогут преодолеть различные препятствия.

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Также было объявлено о после релизном контенте, который будет представлен в виде новых миссий, транспортных средств и прочих сюрпризов. Игра выйдет 5 марта 2024 года для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC, а коробочные версии будут доступны для предзаказа.