Недостаток компонентов HBM создает возможности для малых производителей, однако ожидается, что крупные производители активно будут заниматься разработкой следующего поколения моделей

Индустрия высокоскоростной памяти HBM может удвоить доходы к 2025 году, благодаря востребованности графических процессоров нового поколения с искусственным интеллектом. Крупнейшие производители памяти, такие как Samsung, SK hynix и Micron, исследуют и разрабатывают стандарты HBM3 и HBM3E, которые все больше используются в графических процессорах и ускорителях компаний, работающих в области искусственного интеллекта.

Недостаток компонентов HBM создает возможности для малых производителей, однако ожидается, что крупные производители активно будут заниматься разработкой следующего поколения моделей. Прогнозируется, что рынок HBM достигнет рекордной отметки в 4,976 миллиарда долларов США к 2025 году. Это почти вдвое превышает доходы, ожидаемые от рынка HBM в 2023 году, и связано с ростом спроса на приложения искусственного интеллекта.

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SK Hynix ведущий производитель HBM3E, в то время как Micron и Samsung отстают, что может потребовать расширение производственных мощностей. SY Hynix сотрудничает с NVIDIA, а Samsung является предпочтительным поставщиком пакетов HBM3 для AMD. Ожидается, что стандарт памяти HBM4 станет следующим полем битвы в индустрии.