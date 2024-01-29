SteelSeries представила лимитированную версию клавиатуры Apex Pro Mini в бело-золотом дизайне

SteelSeries представила лимитированную версию клавиатуры Apex Pro Mini в бело-золотом дизайне. Эта клавиатура комбинирует красивый дизайн с технологическими инновациями, предлагая пользователю эргономичность и высокую производительность.

Apex Pro Mini обладает самыми быстрыми и настраиваемыми переключателями на планете, что позволяет геймерам контролировать каждое нажатие. С эффектом Холла (OmniPoint), переключатель OmniPoint Switch позволяет настраивать глубину и легкость нажатия клавиш. Благодаря обновлению программного обеспечения/прошивки в 2023 году, клавиатура стала еще быстрее и функциональнее.

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Клавиатура Apex Pro Mini также имеет компактный дизайн, освобождающий место на столе, и уникальное покрытие клавиш, обеспечивающее точность нажатия. Клавиатура подходит для путешествий и использования на турнирах, а также предлагает возможность персонализации с помощью цветных аксессуаров из серии SteelSeries COLOR. Клавиатуру Apex Pro Mini можно приобрести на официальном сайте SteelSeries по цене $379,99.