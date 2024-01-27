ASUS Republic of Gamers представила низкопрофильную клавиатуру ROG Falchion RX с оптическими переключателями

Компания ASUS Republic of Gamers (ROG) представила новую игровую клавиатуру ROG Falchion RX Low Profile. Эта клавиатура имеет ультратонкий профиль и 65-процентную компоновку, комбинируя клавиши стрелок и навигацию в компактной рамке 60% от размеров стандартной клавиатуры.

Она оснащена оптическими переключателями ROG RX Red или Blue Low-profile Optical Switches с централизованной подсветкой, обеспечивающими стабильное и практически беззадержное нажатие. Клавиатура поддерживает трехрежимное подключение через Bluetooth, 2,4 ГГц технологию ROG SpeedNova или проводное USB соединение. Она также имеет интерактивную сенсорную панель и светодиодную подсветку, которые можно настраивать в программном обеспечении Armoury Crate.

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Клавиатура совместима с macOS и поставляется вместе с чехлом для защиты от повреждений. Другие удобные функции включают переключение между режимами Windows и Mac, поддержку Aura Sync для динамических световых эффектов, и возможность создавать и настраивать профили и макросы в программном обеспечении Armoury Crate.