Бостонское отделение CD Projekt Red приступило к работе над сиквелом Cyberpunk 2077 под кодовым названием "Orion"

Агентство Reuters провело интервью с Адамом Бадовски и Михалом Новаковски - совместными исполнительными директорами CD Projekt. Информационное агентство хотело узнать больше о текущем списке проектов, находящихся в разработке в разбросанных по всему миру студиях польской игровой группы. Бостонское отделение CD Projekt Red приступило к работе над сиквелом Cyberpunk 2077 под кодовым названием "Orion", о чем сообщил Игорь Саржиньский (Narrative Director) ранее в этом месяце.

Масштабы сиквела могут выйти за рамки однопользовательской кампании - в интервью Reuters Новаковски упомянул, что команда разработчиков "Ориона" рассматривает возможность создания многопользовательских элементов, но от дальнейших подробностей он отказался. CD Projekt Red прекратила работу над многопользовательской составляющей Cyberpunk 2077 примерно в декабре 2020 года, а вместо этого сосредоточилась на улучшении основного функционала игры. Несколько лет назад анонсировался мультиплеерный спин-офф "трипл-А", но в какой-то момент от него отказались в пользу нового "более систематического, гибкого подхода".

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Бадовски заявил, что "Орион" все еще находится на концептуальной стадии разработки, и его команда будет расти в течение 2024 года - он ожидает, что к концу года в ней будет около восьмидесяти сотрудников. Североамериканская команда, судя по всему, уже набирает персонал, в то время как европейская банда "Ориона", как ожидается, будет расширяться не так быстро. Приоритетом для варшавской студии CD Projekt является "Polaris", она же следующая основная игра про Ведьмака. Бадовски подробно рассказал о своих целях по набору персонала в Польше: "мы хотели бы, чтобы к середине года над проектом работало около 400 человек".

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Совместный исполнительный директор хочет, чтобы "Polaris" вышел на полную производственную стадию в 2024 году, а аналитики прогнозируют, что выпустить игру можно будет в 2026 или 2027 году. Reuters задал обязательный вопрос о месте искусственного интеллекта в операциях CDPR, на что Новаковски ответил следующее: "Мы считаем, что ИИ - это то, что может помочь улучшить определенные процессы в производстве игр, но не заменить людей". Отвечая на вопрос об уроках, извлеченных из катастрофы в день выпуска, Бадовски заявил, что производственные конвейеры его компании претерпели положительные изменения: "Мы верим, что в будущем нам удастся избежать премьер, подобных той, с которой мы столкнулись в Cyberpunk 2077".