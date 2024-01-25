Ведущий производитель блоков питания FSP Group представил линейку блоков питания с родными разъемами 12VHPWR

Ведущий производитель блоков питания FSP Group представил свою линейку новых блоков питания с родными разъемами 12VHPWR, полностью готовых к питанию мощных видеокарт NVIDIA RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER.

Для того чтобы получить по-настоящему мощное питание, блоки питания FSP не ограничиваются одной лишь только совместимостью. Они полностью соответствуют нормам ATX 3.0 и PCIe 5.0, а также поддерживают 2-кратное превышение общей мощности питания и еще 3-кратное превышение мощности GPU. Это позволяет полностью раскрыть весь потенциал новых графических процессоров без лишних усилий.

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Ознакомиться с линейкой блоков питания FSP ATX 3.0 и PCIe 5.0 мощностью от 750 Вт можно на скриншоте. По нему легко можно найти идеальный вариант для серии RTX 40 SUPER.

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