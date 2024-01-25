XFX готовит две собственные версии - RX 7600 XT SWFT 210 и RX 7600 XT QICK 309

Поскольку выпуск AMD Radeon RX 7600 XT намечен на 24 января, ожидается много версий от обычных партнеров AMD AIB, а XFX готовит две собственные версии - RX 7600 XT SWFT 210 и RX 7600 XT QICK 309. Если вы пропустили, AMD Radeon RX 7600 XT поставляется с графическим процессором Navi 33 XT и имеет те же 2048 потоковых процессоров, что и ранее доступная видеокарта Radeon RX 7600. С другой стороны, Radeon RX 7600 XT будет поставляться с более высокими тактовыми частотами, более высокой мощностью с TDP 190 Вт, для которой теперь требуется два 8-контактных разъема питания PCIe. Объем памяти также увеличен до 16 ГБ GDDR6, но она по-прежнему работает на том же 128-битном интерфейсе памяти.

XFX RX 7600 XT SWFT 210 практически не отличается от Radeon RX 7600 SWFT 210, за исключением дополнительного 8-контактного разъема питания PCIe. Это бюджетная модель, поэтому она использует двухвентиляторный двухслотовый кулер и не будет иметь заводского разгона, но должна выпустить свою версию по цене MSRP от AMD в 329 долларов. XFX RX 7600 XT QICK 309, напротив, использует более мощный трехвентиляторный 2,5-слотовый кулер и будет поставляться с заводским разгоном. К сожалению, XFX пока не говорит на сколько, но мы ожидаем приличный прирост частоты GPU.