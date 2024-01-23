Следующие настольные процессоры Intel Arrow Lake 15-го поколения могут не поддерживать технологию Hyper-Threading (HT)

Следующие настольные процессоры Intel Arrow Lake 15-го поколения могут не поддерживать технологию Hyper-Threading (HT), согласно утечке документации Intel. Утечка указывает на наличие восеми ядер Arrow Lake без потоков, активируемых через SMT.

Это может повлиять на производительность процессоров в многопоточных приложениях, хотя в играх отключение HT может даже увеличить количество кадров в секунду. Чтобы заменить HT, Intel вероятно будет использовать арендопригодные блоки, которые разделяют входящие инструкции между ядрами в зависимости от их сложности.

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Это новое псевдо-многопоточное решение разработано в ответ на рост числа приложений, использующих маломощные ядра E для повышения производительности и эффективности. В целом, Arrow Lake все равно может достичь заявленной Intel 30% игровой производительности благодаря архитектурным улучшениям.