Студия Ninja Theory объявила, что "Сага о Сенуа: Hellblade II" будет выпущена 21 мая в цифровом формате на Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Windows и Steam

Студия Ninja Theory объявила, что "Сага о Сенуа: Hellblade II" будет выпущена 21 мая в цифровом формате на Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Windows и Steam. Эта игра является продолжением популярной игры "Hellblade: Senua's Sacrifice", которая была выпущена студией Ninja Theory в 2017 году.

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Студия сообщила, что после того, как они присоединились к Xbox Game Studios, их творческий дух усилился и они смогли повысить производственные ценности игры. Они стремятся создавать искусство, которое изменяет жизнь, и используют технологии, которые меняют игру.





В "Саге о Сенуа: Hellblade II" игрокам предстоит отправит ься в новое путешествие Сенуа. Игра будет подобной по продолжительности первой части, и будет доступна только в цифровом формате по цене 49,99 долларов США. Они обещают продолжить исследовать мир Сенуа через головоломки восприятия, жестокие и висцеральные бои, а также траверсивный геймплей. Очень важно, что вся эта игра будет создана в уникальном визуальном и звуковом окружении, где каждый элемент служит истории Сенуа.

Студия также объявила, что игра будет локализована на 26 языков, охватывая арабский, украинский и исландский. Они хотят сделать путешествие Сенуа максимально доступным для игроков. Ninja Theory призывает всех фанатов по всему миру и благодарит за их поддержку. Они обещают, что они работают неустанно, чтобы создать особый опыт для игроков.

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Хотя это всего лишь краткое резюме, стало известно, что "Сага о Сенуа: Hellblade II" будет продолжением игры "Hellblade: Senua's Sacrifice". Новая игра будет доступна в цифровом формате на Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Windows и Steam. Ninja Theory повысила производственные ценности игры после присоединения к Xbox Game Studios и обещает подарить игрокам незабываемое путешествие в уникальный мир Сенуа. Они также объявили, что игра будет локализована на 26 языков и будет доступна по цене 49,99 доллара США. В студии работают несколько партнеров и музыкантов, чтобы предоставить игрокам особый опыт, а они ждут, чтобы все фанаты присоединились к новому путешествию Сенуа.