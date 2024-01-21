ASUS сообщила о своей карте USB4, которая называется просто USB4 PCIe Gen4 Card

Еще на выставке Computex в прошлом году мы познакомились с первой платой USB4, представленной компанией MSI. Спустя полгода компания ASUS наконец-то сообщила о своей карте USB4, которая называется просто USB4 PCIe Gen4 Card. Общий дизайн двух карт выглядит более или менее идентичным, по крайней мере, с точки зрения выходов и входов. Так, обе карты оснащены двумя выходами USB4 и двумя входами DP 1.4 для тех, кто хочет использовать порты USB4 для подключения к дисплею.

Другие входы включают в себя заголовок USB 2.0, пользовательский заголовок USB4 для связи с материнской платой - аналогично картам расширения Thunderbolt - и 6-контактный вход питания типа видеокарты. Карта поддерживает до двух мониторов и трех устройств или один монитор и четыре устройства при последовательном подключении.

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ASUS закрыла свою карту кожухом, так что разглядеть какие-либо детали не представляется возможным, но, судя по руководству, ASUS установила радиатор на хост-контроллере ASM4242 USB4 от ASMedia, хотя и меньшего размера, чем MSI. Однако ASUS использует только 60 Вт USB Power Delivery против 100 Вт у карты MSI. Есть ли в этом какая-то польза для настольного ПК - вопрос спорный и зависит от конкретных условий использования. С другой стороны, ASUS обеспечивает 60 Вт через оба порта, в то время как MSI - только 27 Вт через вторичный порт. Карта должна работать с любой материнской платой ASUS, имеющей разъем TB/USB4. Поскольку ASUS только разместила страницу продукта, о ценах пока ничего не известно.