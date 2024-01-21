Последний анализ TrendForce сообщает о том, что в четвертом квартале 2023 года падение контрактных цен на DRAM и флэш-память NAND прекратилось.

Последний анализ TrendForce сообщает о том, что в четвертом квартале 2023 года падение контрактных цен на DRAM и флэш-память NAND прекратилось. Это связано с контролем поставщиков над объемами производства.

В первом квартале 2024 года уже наблюдается рост цен на память - контрактные цены на DRAM увеличились примерно на 13-18%, а на флэш-память NAND - на 18-23% по сравнению с предыдущим кварталом. Во втором квартале ожидается более умеренный рост цен на 3-8%. В третьем квартале, который является пиковым сезоном, можно ожидать более значительного роста контрактных цен на DRAM и NAND Flash в пределах 8-13%, если поставщики будут поддерживать использование своих мощностей ниже 100%.

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В четвертом квартале ожидается продолжение роста цен, если поставщики смогут контролировать объем производства. Прогнозируется, что контрактные цены на DRAM вырастут на 8-13%, а на флэш-память NAND - на 0-5% по сравнению с предыдущим кварталом. Однако рост цен на DRAM будет обусловлен в первую очередь внедрением на рынок продуктов DDR5 и HBM, поэтому снижение цен на эти продукты возможно. В целом, рост контрактных цен на память в 2024 году будет зависеть от эффективности контроля объемов производства со стороны поставщиков.