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ddr22
Bose выпустила ограниченную серию наушников Ultra Open Earbuds с брендом Kith
По словам основателя и генерального директора Kith, Ронни Фига, он влюбился в эти наушники, после того как компания Bose продемонстрировала их ему

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Компания Bose выпустила ограниченную серию наушников Ultra Open Earbuds с брендом Kith. Эти наушники представляют собой революционное носимое аудио, которое позволяет наслаждаться музыкой, не прерывая связь со своим окружением.

По словам основателя и генерального директора Kith, Ронни Фига, он влюбился в эти наушники, после того как компания Bose продемонстрировала их ему. Директор по маркетингу Bose, Джим Моллика, отметил, что сотрудничество с модным брендом Kith было лучшим выбором, поскольку объединило два страстных сообщества - любителей музыки и законодателей моды.

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Наушники имеют инновационный дизайн в виде манжеты с полированными мягкими краями и могут быть использованы вместе с очками, шляпами и украшениями. Они выполнены в гладком матово-черном цвете и украшены уникальным логотипом Kith в знаковом блочном шрифте Bose. Эти наушники будут доступны за 300 долларов на сайте Kith.com и в избранных магазинах Kith.

#bose
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