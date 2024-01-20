Генеральный директор Larian Studios, Свен Винке, высказал свое мнение в отношении моделей подписки на игры

Генеральный директор Larian Studios, Свен Винке, высказал свое мнение в отношении моделей подписки на игры после заявлений Ubisoft о популярности таких моделей для потребителей.

Он отверг заявление Филиппа Трембле, директора по подписке у Ubisoft, считая, что модель подписки может ограничивать свободу выбора и влиять на качество доступного контента. Хотя Baldur's Gate 3 от Larian Studios стала лидером продаж среди игр в 2023 году, Винке не хотел бы выпускать игры через подписные сервисы, так как он считает их монопольными и опасающимися для других моделей распространения.

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Он утверждает, что модели подписки должны быть анализом затрат и прибыли, но не единственным способом создания игр. Винке выразил уважение к другим разработчикам, которые используют данную модель, но призывает сохранить разнообразие экосистемы игр. Larian Studios продолжает отличаться от других издателей, выпуская и распространяя особенные игры, такие как Baldur's Gate 3, и добиваясь большого успеха.