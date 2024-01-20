Появились фотографии жидкостного процессорного кулера Scythe GT360 AIO с уникальным дизайном

Вот первые фотографии GT360, нового уникального жидкостного процессорного кулера AIO от Scythe, благодаря HXL. Этот кулер не входит в ассортимент продукции японской компании Scythe и не представлен на западных рынках, но, вероятно, является частью продукции китайской компании Scythe.

Scythe GT360 выглядит как премиальный контур жидкостного охлаждения класса "сделай сам". Его конструкция включает в себя водоблок для процессора, встроенную помпу, 360-мм радиатор, в который встроен резервуар, и трио вентиляторов с высоким статическим давлением.

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Наиболее интересным аспектом является обращенный кверху фитинг на водоблоке, который дает понять, что Scythe не брала этот кулер у какого-либо производителя AIO-кулеров, а разработала его самостоятельно. Эти фотографии появились в китайских социальных сетях, официальных страниц продукта нет, поэтому мы пока не располагаем никакими спецификациями.