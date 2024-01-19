Microsoft определила, что для работы Copilot и других облачных функций ИИ требуется минимум 16 ГБ оперативной памяти

Компания Microsoft устанавливает минимальные требования в 16 ГБ оперативной памяти для ПК с функциями искусственного интеллекта, включая Copilot и Windows. Copilot – это чат-бот с искусственным интеллектом, автоматизирующий и генерирующий работу, ходят слухи, что Microsoft стремится создать специальную кнопку Copilot на клавиатурах ПК.

Microsoft также планирует выпуск Copilot Pro в 2024 году, ассистента ИИ, интегрированного с Office и 365, который будет доступен только по подписке. Для локального ускорения и работы с ИИ требуются базовые аппаратные спецификации, включая NPU (нейроморфный процессор) и достаточное количество оперативной памяти.

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Microsoft определила, что для работы Copilot и других облачных функций ИИ требуется минимум 16 ГБ оперативной памяти. Это будет оказывать благоприятное влияние на индустрию DRAM (динамической оперативной памяти).