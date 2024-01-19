Paradox Interactive и Double Eleven представили Prison Architect 2, новую версию популярного симулятора управления тюрьмой. Игра будет содержать расширенные возможности и новые функции, такие как трехмерная среда, система поведения заключенных и множество творческих инструментов. Prison Architect 2 станет доступна для загрузки на Steam, Xbox Series X|S и PlayStation 5 26 марта по цене $39,99 / £34,99 / €39,99. На PC уже можно оформить предварительный заказ.

В Prison Architect 2 игроки смогут строить сложные тюремные комплексы в трехмерной среде с большой степенью свободы и творческими возможностями. Игра будет иметь систему связей между заключенными, которые будут влиять на их взаимодействие и поведение. Также будут представлены различные функции управления тюрьмой, такие как управление потребностями заключенных и финансовой стабильностью. Prison Architect 2 обещает предоставить глубокую симуляцию и новое поколение управленческого геймплея.

В Prison Architect 2 игрокам предоставится возможность создать собственный пенитенциарный комплекс в трехмерном мире. Игра будет содержать новые инструменты и опции, позволяющие строить самые современные тюрьмы. Кроме того, заключенные в игре будут обладать уникальными характеристиками и будут взаимодействовать друг с другом, что влияет на ход игры. Prison Architect 2 также включает новый режим карьеры и систему апгрейдов.

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В Prison Architect 2 игроки смогут управлять каждым аспектом своей тюрьмы, от ежедневного распорядка дня до политики и безопасности. Игра сочетает в себе элементы строительства, управления и контроля, а выбор каждого действия будет иметь последствия для тюрьмы и заключенных. Несмотря на возможность натолкнуться на проблемы, такие как побеги и бунты, игроки смогут тщательно планировать и управлять своей тюрьмой.

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Prison Architect 2 представляет собой продолжение популярной первой части игры и будет доступна на нескольких платформах. Игра предлагает новые возможности и улучшенную графику, являясь логичным развитием оригинальной игры. Prison Architect 2 предлагает игрокам глубокий и увлекательный опыт управления тюрьмой в трехмерной среде, где они могут использовать свою творческую свободу и способы обеспечения безопасности и контроля для создания идеальной тюрьмы.