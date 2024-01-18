Низкопрофильные видеокарты - идеальные компоненты для компактных HTPC-сборок, но в наше время не так много производителей предлагают тонкие варианты

Серия игровых видеокарт GeForce RTX 40 SUPER привлекла к себе наибольшее внимание Ады Лавлейс за последние полторы недели, поэтому немного удивительно видеть, как ASUS без лишнего шума выпускает еще одну модель RTX 4060 (AD107-400-A1). Как и подобает недавно опубликованной низкопрофильной странице продукта ASUS GeForce RTX 4060 LP BRK 8 GB GDDR6, VideoCardz, похоже, станет первым изданием, освещающим это миниатюрное решение с TDP 115 Вт.

Его узкий дизайн с тремя вентиляторами не является полностью оригинальным - ASUS, несомненно, черпала вдохновение у аналогичной низкопрофильной RTX-карты GIGABYTE. Прошлым летом TPU's TheLostSwede опубликовал отчет о практической работе, в котором рассказывалось о модели GIGABYTE RTX 4060 Low Profile OC. По данным VideoCardz, эта карта доступна для покупки по цене $325 (Amazon USA).

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Низкопрофильные видеокарты - идеальные компоненты для компактных HTPC-сборок, но в наше время не так много производителей предлагают тонкие варианты.

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Отрадно видеть, как ASUS бросает свою пресловутую шляпу на ринг - многие будут рады еще одному эффективному графическому процессору GeForce RTX 4060, упакованному в низкопрофильный кожух с более чем достаточным охлаждением (для очень мягкого заводского разгона). На сайте ASUS нет никаких подробностей о ценах, а официальных материалов для прессы на момент написания статьи не существует.