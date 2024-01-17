Yeston представила графические процессоры Sakura RTX 40 SUPER с белым дизайном печатной платы

Компания Yeston, китайский производитель графических процессоров, представила предварительный обзор своих грядущих карт Sakura RTX 40 SUPER с белой печатной платой, что впервые для карт SUPER. Текущие модели RTX 40 Sakura будут обновлены до этих SUPER-вариантов, при этом о визуальных изменениях не сообщается. RTX 4070 (Ti) SUPER будет иметь более старый дизайн, который впервые представили в серии RTX 30, с белой, фиолетовой и синей цветовой гаммой и графическим рисунком, вдохновленным сакурой.

Помимо RTX 4070 (Ti) SUPER, Yeston также выпустит RTX 4080 SUPER, которая, как ожидается, станет самой высокотехнологичной моделью Sakura на момент выпуска. Единственная RTX 4090 в линейке Yeston - это Deluxe-версия. Эти новые выпуски предлагают геймерам исключительный дизайн GPU, особенно тем, кто ценит уникальную эстетику серии Sakura.

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Белая печатная плата - примечательная особенность, выделяющая эти карты на рынке. Более подробную информацию о дате выпуска, тактовых частотах и ценах Yeston представит в ближайшее время.