Основатель и генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, заявил на конференции J.P. Morgan Healthcare Conference, что в 2024 году каждая отрасль станет технологической благодаря прорывам в искусственном интеллекте (ИИ)

Основатель и генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, заявил на конференции J.P. Morgan Healthcare Conference, что в 2024 году каждая отрасль станет технологической благодаря прорывам в искусственном интеллекте (ИИ). Хуанг считает, что с помощью ИИ теперь можно реконструировать язык и переводить его на различные структуры, такие как текст-белок или белок-текст. Это революционный прогресс в генеративном ИИ.

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На конференции также была представлена первая базовая модель облачного сервиса NVIDIA BioNeMo, предоставляемого хостинг-партнером Recursion. Компания Amgen также поделилась планами использования генеративного ИИ и системы NVIDIA DGX SuperPOD для разработки лекарств. BioNeMo также привлекает к себе все больше технологических и фармацевтических компаний и поставщиков ИИ.

Хуанг отмечает, что компьютерное проектирование микросхем уже достигло прогресса, когда сложные вычислительные системы могут быть моделированы полностью на компьютере. Он считает, что тот же прогресс может произойти и с разработкой лекарств благодаря ИИ. В ближайшее десятилетие большая часть этого процесса может начинаться и заканчиваться на компьютере.

NVIDIA активно развивает область компьютерного открытия лекарств, создавая передовые модели ИИ и мощные вычислительные платформы. Компания сотрудничает с экспертами и инвестирует в технологические компании в области биохимии. Хуанг приглашает новаторов обратиться к NVIDIA для совместной работы над будущими открытиями в области лекарств и медицинских инструментов.

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Переход к программно-определяемой отрасли, управляемой искусственным интеллектом, также повлечет за собой развитие медицинских инструментов. Хуанг утверждает, что медицинские инструменты будут всегда сопровождаться искусственным интеллектом, что открывает новые возможности и создает невероятную ценность для медицины.