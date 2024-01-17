В компании ZOWIE каждая новая форма мыши подвергается тщательному исследованию

Бренд профессионального оборудования для киберспорта BenQ - ZOWIE представил свою первую беспроводную игровую мышь U2. Forma U2 была разработана на основе передовых исследований и разработок в области спортивной науки, чтобы удовлетворить потребности геймеров.

Мышь U2 имеет особый внутренний изогнутый дизайн и предназначена для игроков, предпочитающих захватывать мышь когтями и надо маневренности при движении под разными углами. Мышь оснащена улучшенным приемником для стабильности беспроводного сигнала. В компании ZOWIE каждая новая форма мыши проходит тщательное исследование и тесты, чтобы создать оптимальный дизайн. Использование экспериментов в области спортивной науки позволяет достичь более высокой производительности.

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Мышь U2 обеспечивает устойчивость и маневренность благодаря своей форме. Боковые кнопки мыши расположены эргономично для удобного доступа. Направленный приемник улучшает беспроводную связь, минимизируя помехи. Мышь использует проверенный временем датчик 3395 и увеличенную верхнюю часть Mouse Skatez для более плавного скольжения.