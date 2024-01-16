Moonlit Farewell - кульминация серии Momodora, действие которой происходит спустя 5 лет после событий Momodora III

"Momodora: Moonlit Farewell" - это последняя часть популярной серии Momodora, выпущенная на платформе Steam. В игре игроку предстоит отправиться в путешествие в роли Момо - верховной жрицы деревни Кохо, чтобы спасти мир от демонов, вызванных звоном таинственного колокола.

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Игроку предстоит исследовать очаровательный пиксель-арт мир, использовать различные атаки и навыки, такие как комбо в ближнем бою и дальние атаки. С помощью активации "Сигилов" можно усилить атаку и исцеление, а также вызвать волшебные мечи для нанесения ударов врагам. Игроку также предлагается официальный саундтрек игры, который доступен на платформе Steam.

Игроки, уже имеющие предыдущую игру серии - Momodora: Reverie Under the Moonlight, могут приобрести "Momodora: Moonlit Farewell" со скидкой 10% в комплекте "Momodora Collection". Новая часть серии сочетает в себе все наработки разработчиков и предназначена для ветеранов и новичков серии. В серии Momodora всего вышло 4 игры, известные своим пиксельным искусством и захватывающим действием. Предыдущая игра серии была продана более 800 000 копий.