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ddr22
ASUS представила док-станцию Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500
Triple 4K Thunderbolt 4 Dock от ASUS поддерживает работу в разрешении 8K

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ASUS представила Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500, новую универсальную док-станцию, разработанную специально для творческих профессионалов. Это самая компактная док-станция 12-в-1 Thunderbolt 4 на рынке, которая позволяет подключить несколько 4K-дисплеев, периферийные устройства и устройства чтения карт памяти через один USB-C кабель. DC500 имеет Thunderbolt 4 интерфейс и два порта HDMI 2.1, позволяющие создать тройной 4K дисплей или один 8K монитор с частотой обновления 60 Гц. Также, DC500 обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/с. Для удобства пользователей док-станция оснащена двумя слотами для карт памяти UHS II, поддерживающими SD 4.0 и microSD карты для быстрой передачи данных. DC500 также имеет порт Ethernet 2,5 Гбит/с и возможность пассивной подачи питания до 100 Вт, что позволяет питать подключенный ноутбук. Для обеспечения порядка на рабочем месте, DC500 оснащена регулируемой подставкой с фиксирующей ручкой, которая позволяет закрепить док-станцию на задней панели монитора или на краю стола.

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Triple 4K Thunderbolt 4 Dock от ASUS поддерживает работу в разрешении 8K, обеспечивая многозадачность и высокую детализацию при использовании одного монитора 8K или трех мониторов 4K. Благодаря широкому выбору портов ввода-вывода, включая поддержку камер, дронов и других устройств, DC500 обеспечивает большую совместимость с различными устройствами. Картридеры для карт памяти SD и microSD в комплекте позволяют быстро и легко создавать резервные копии данных с различных устройств.

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Triple 4K Thunderbolt 4 Dock от ASUS имеет сертификат Intel EVO, который подтверждает его быстрое, простое и надежное подключение и питание всех подключенных устройств посредством одного кабеля Thunderbolt. DC500 обеспечивает сверхскоростную передачу данных с помощью порта Ethernet 2,5 Гбит/с и интерфейса Thunderbolt 4. Для передачи файла изображения размером 20 ГБ требуется всего 12 секунд, что позволяет пользователям эффективно использовать свое время. Благодаря инновационным системам охлаждения, DC500 обеспечивает оптимальную температуру внутри устройства, что в свою очередь обеспечивает высокую скорость передачи данных. Завершая, следует отметить, что ASUS Triple 4K Thunderbolt 4 Dock имеет прямоугольный алюминиевый корпус, который отлично вписывается в любое рабочее пространство. Также, док-станция оснащена регулируемой алюминиевой подставкой с ручкой-фиксатором, которая обеспечивает надежное закрепление на задней панели монитора или краю стола, делая ее идеальным решением для удобного использования.

#asus
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