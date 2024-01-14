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ddr22
Retro Games представила новый продукт - Atari 400 Mini
Для тех, кто хочет заново пережить игровой процесс 1970-х и 1980-х годов, в комплект THE400 Mini входит THECXSTICK, улучшенный и обновленный вариант культового джойстика CX40 Atari

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Компания Retro Games представила новый продукт - Atari 400 Mini, который будет выпущен 28 марта. Это миниатюрная версия новаторского домашнего компьютера, разработанного в 1979 году. Комплект Atari 400 Mini включает улучшенный джойстик CX40 Atari, который имеет семь дополнительных кнопок и USB-разъем, обеспечивая совместимость с различными платформами.

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Геймеры смогут насладиться играми, известными в 1970-80-х годах, так как Atari 400 Mini эмулирует всю линейку 8-битных игр Atari и домашнюю консоль Atari 5200. Устройство также поддерживает загрузку собственных игр с помощью USB-накопителя и совместимо с различными видами носителей данных. Atari 400 Mini имеет выход HD TV через HDMI и 5 USB-портов для подключения дополнительных устройств. Внешнее оформление компьютера было воссоздано с вниманием к деталям 1970-х годов, сохраняя оригинальный вид и ощущение Atari 400. Комплект включает 25 классических игр.

Что в коробке?

домашний компьютер THE400 Mini

USB-джойстик THECXSTICK

HDMI-кабель

USB-кабель питания (адаптер питания в комплект не входит)

Краткое руководство пользователя

25 классических игр, включая:

Berzerk

Boulder Dash

Захват флага

Ли

Многоножка

Miner 2049er

Missile Command

M.U.L.E

Звездные рейдеры II

Yoomp!

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