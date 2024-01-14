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Компания Retro Games представила новый продукт - Atari 400 Mini, который будет выпущен 28 марта. Это миниатюрная версия новаторского домашнего компьютера, разработанного в 1979 году. Комплект Atari 400 Mini включает улучшенный джойстик CX40 Atari, который имеет семь дополнительных кнопок и USB-разъем, обеспечивая совместимость с различными платформами.
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Геймеры смогут насладиться играми, известными в 1970-80-х годах, так как Atari 400 Mini эмулирует всю линейку 8-битных игр Atari и домашнюю консоль Atari 5200. Устройство также поддерживает загрузку собственных игр с помощью USB-накопителя и совместимо с различными видами носителей данных. Atari 400 Mini имеет выход HD TV через HDMI и 5 USB-портов для подключения дополнительных устройств. Внешнее оформление компьютера было воссоздано с вниманием к деталям 1970-х годов, сохраняя оригинальный вид и ощущение Atari 400. Комплект включает 25 классических игр.
Что в коробке?
домашний компьютер THE400 Mini
USB-джойстик THECXSTICK
HDMI-кабель
USB-кабель питания (адаптер питания в комплект не входит)
Краткое руководство пользователя
25 классических игр, включая:
Berzerk
Boulder Dash
Захват флага
Ли
Многоножка
Miner 2049er
Missile Command
M.U.L.E
Звездные рейдеры II
Yoomp!