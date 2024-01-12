Сотрудничество MediaTek с Wi-Fi Alliance способствует разработке тестовых стендов и упрощает процесс сертификации продукции для производителей.

Компания MediaTek представила первую волну продуктов Wi-Fi CERTIFIED 7, разработанных в сотрудничестве с Wi-Fi Alliance. Эти продукты будут представлены на выставке CES 2024 в рамках глобальной экосистемы MediaTek. Быстрая и надежная сеть Wi-Fi 7 играет значительную роль в повседневной жизни людей, особенно в эпоху, когда использование искусственного интеллекта продолжает расширяться. Устройства на базе чипсетов MediaTek Filogic Wi-Fi CERTIFIED 7 обеспечивают высокоскоростное и стабильное подключение для широкого спектра потребительских и корпоративных продуктов, таких как шлюзы, маршрутизаторы, телевизоры, смартфоны и др.

реклама

Сотрудничество MediaTek с Wi-Fi Alliance способствует разработке тестовых стендов и упрощает процесс сертификации продукции для производителей. Компания MediaTek уже разработала чипсеты Filogic 880, 860, 380 и 360, которые демонстрируют возможности Wi-Fi 7. Многие партнеры-производители, включая ASUS, Buffalo, Lumen, TCL и TP-Link, планируют выпускать устройства с поддержкой Wi-Fi 7 в ближайшем будущем. Это позволит расширить экосистему и предложить пользователям лучший опыт использования.

Компания ASUS выразила свое сотрудничество с MediaTek и намерение предоставить лучшие возможности подключения к сети в своем модельном ряду. BUFFALO INC подчеркнула важность быстрой интеграции новейших технологий Wi-Fi в свои продукты. Lumen стала первым поставщиком устройств Wi-Fi 7, а TCL Electronics обещает улучшить качество потокового вещания на своих телевизорах.

Вице-президент TP-Link выразил благодарность MediaTek за инвестиции в разработку Wi-Fi 7 и отметил, что их продукты будут обеспечивать более высокую скорость, меньше помех и более мощную работу сети Wi-Fi 7.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Итак, MediaTek является одним из первых разработчиков технологии Wi-Fi 7, а представленные им продукты Wi-Fi CERTIFIED 7 обеспечивают быстрое и надежное подключение для различных устройств. Сотрудничество компании с Wi-Fi Alliance и ее партнерами позволит расширить рынок продуктов с поддержкой Wi-Fi 7 и обеспечить пользователям лучший пользовательский опыт. Компания MediaTek продолжит инвестировать в разработку новых стандартов и продуктов, чтобы оставаться технологическим лидером в отрасли.