Компания TP-Link представила свои новые продукты Wi-Fi 7, включая новый игровой маршрутизатор, на выставке CES 2024

Компания TP-Link представила свои новые продукты Wi-Fi 7, включая новый игровой маршрутизатор, на выставке CES 2024. Линейка новинок Wi-Fi 7 включает в себя различные модели маршрутизаторов Archer, Wi-Fi систем Deco Mesh и первый клиентский адаптер Wi-Fi 7. TP-Link стремится предложить непревзойденные возможности подключения для домов любого размера и типа доступа в Интернет.

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Deco Mesh - это комплексное решение Wi-Fi сетки, которое позволяет создать надежную и мощную сеть Wi-Fi для дома любого размера. Новейшие продукты Deco используют передовые технологии Wi-Fi 7, включая новый диапазон 6 ГГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. Они также поддерживают различные варианты развертывания сети в зависимости от среды передачи данных.

Флагманская система Deco Wi-Fi 7 Mesh, Deco BE95, может достигать скорости до 33 Гбит/с в 16 потоках и 4 диапазонах, что делает ее самой производительной системой Wi-Fi Mesh на рынке. Маршрутизаторы Archer BE900 и GE800 являются новейшими моделями, предлагающими высокую производительность и поддержку Wi-Fi 7.

Архер BE900 предлагает четырехдиапазонную скорость 24,4 Гбит/с, что позволяет наслаждаться молниеносными загрузками и беззадержными играми. Устройство оснащено 12 внутренними антеннами, которые обеспечивают высокое качество сигнала. Архер GE800 разработан специально для игр и предлагает высокую производительность и поддержку трехдиапазонного соединения.

TP-Link также представит другие модели маршрутизаторов Wi-Fi 7, включая Archer BE800, BE550 и BE230. Все они совместимы с EasyMesh и оснащены функцией HomeShield. Archer BE800 предлагает комбинированную скорость Wi-Fi 19 Гбит/с, а Archer BE550 и BE230 предлагают скорости 9,2 Гбит/с и 3,6 Гбит/с соответственно.

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TP-Link стремится предложить инновационные и высокопроизводительные решения Wi-Fi 7 для подключения домов и бизнеса. Их новые продукты предлагают надежное соединение и высокую скорость передачи данных, позволяя пользователям получить наилучший опыт использования Wi-Fi.