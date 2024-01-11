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ddr22
Wi-Fi Alliance представила новый стандарт Wi-Fi CERTIFIED 7
Стандарт Wi-Fi CERTIFIED 7 становится толчком для массового внедрения Wi-Fi 7 и предлагает более высокие скорости, улучшенную эффективность и повышенную надежность, которые открывают новые горизонты возможностей

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Wi-Fi Alliance представила новый стандарт Wi-Fi CERTIFIED 7, который уже доступен для использования. Новый стандарт предлагает мощные функции, которые улучшают производительность и связь в различных средах.

Wi-Fi CERTIFIED 7 поддерживает высокую пропускную способность, детерминированную задержку и большую надежность для критически важного трафика. Это позволяет разрабатывать новые приложения и услуги, такие как многопользовательские AR/VR/XR, электронные игры, промышленный IoT и автомобилестроение.

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Стандарт Wi-Fi 7, как ожидается, получит широкое распространение. Прогнозируется, что к 2024 году на рынке появится более 233 миллиона устройств, а к 2028 году их число вырастет до 2,1 миллиарда. Первыми устройствами, которые будут использовать Wi-Fi 7, будут смартфоны, ПК, планшеты и точки доступа (AP). Оборудование для клиентских помещений (CPE) и оборудование для дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) также будут иметь спрос на ранних этапах развития рынка.

Wi-Fi CERTIFIED 7 предлагает несколько расширенных возможностей, включая удвоение ширины канала до 320 МГц, передачу данных одновременно по нескольким каналам связи с помощью Multi-Link Operation (MLO), а также более высокую скорость передачи данных благодаря 4K QAM. Стандарт также обеспечивает эффективность и гибкость в планировании спектральных ресурсов с помощью нескольких RU на один STA. Кроме того, Wi-Fi CERTIFIED 7 предоставляет услуги связи для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, что позволяет бесперебойно работать службам национальной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Многие компании, включая Broadcom, CommScope RUCKUS Networks, Intel, MaxLinear, MediaTek и Qualcomm, уже выпустили первые устройства, сертифицированные по стандарту Wi-Fi CERTIFIED 7. Кроме того, компании Airties и Boingo поддерживают новый стандарт и готовы предложить своим клиентам новые устройства, основанные на Wi-Fi CERTIFIED 7, для улучшения производительности и качества обслуживания.

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Стандарт Wi-Fi CERTIFIED 7 открывает новые возможности и становится толчком для массового внедрения Wi-Fi 7. Он предлагает более высокие скорости, улучшенную эффективность и повышенную надежность, которые открывают новые горизонты возможностей Wi-Fi. Wi-Fi Alliance продолжает работать над разработкой передовых технологий, чтобы удовлетворить потребности пользователей и создать развитую экосистему устройств Wi-Fi.

#wi-fi alliance
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