И это уже не ноутбук. Компания ASUS представила больше подробностей о своем новом устройстве Republic of Gamers NUC под кодовым названием Scorpion Canyon

В ходе мероприятия "Transcendence Virtual Launch Live Event" на выставке CES 2024 компания ASUS наконец-то представила больше подробностей о своем новом ПК Republic of Gamers NUC под кодовым названием Scorpion Canyon. И это уже не ноутбук.

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ROG NUC получит процессор Intel Core Ultra 9 и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, и все это будет упаковано в 2,5-литровый корпус.

Флагманский процессор - Intel Meteor Lake-H Core Ultra 9 185H, это 16-ядерный/22-поточный процессор (6 ядер P, 8 ядер E и 2 P-ядра с низким энергопотреблением) с максимальным TDP 115 Вт и форсировкой до 5,1 ГГц. ASUS ROG NUC также может быть оснащен графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop. В менее дорогом варианте в пару к Core Ultra 7 155H предлагается графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop.

Остальные спецификации включают два слота DDR5 SO-DIMM с поддержкой 32 ГБ памяти, три слота M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, Intel Killer WiFi 6E и Bluetooth 5.3, 2,5G Intel LAN, один порт Thunderbolt 4 и множество других портов USB, выходы HDMI и DisplayPort 1.4a, а также выбор между Windows 11 Home 64-bit, Ubuntu 22.04 LTS или без ОС.

ASUS использует 2,5-литровый корпус и оснащен системой безвинтового крепления, что должно упростить апгрейд, а также ARGB-подсветкой и поддержкой ROG Armory Crate. Никаких подробностей о дате выхода в продажу или цене компания не предоставила.