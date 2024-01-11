Дизайн корпуса Zephyrus G14 и G16 был полностью обновлен.

Компания ASUS Republic of Gamers (ROG) представила новые модели Zephyrus G14 и G16, которые стали последними добавлениями в их знаменитой линейке сверхмощных тонких и легких игровых ноутбуков. Оба ноутбука имеют новый алюминиевый корпус с ЧПУ, настраиваемую подсветку Slash Lighting и новое цветовое решение Platinum White. Они также оснащены передовыми процессорами Intel, AMD и графическими процессорами NVIDIA с ускорением искусственного интеллекта, что обеспечивает высокую производительность. Оба ноутбука также имеют дисплей ROG Nebula Display с OLED-панелями, потрясающей точностью цветопередачи и поддержкой G-SYNC для лучшего игрового опыта. Они также имеют эффективные системы охлаждения, чтобы предотвратить перегрев.

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Дизайн корпуса Zephyrus G14 и G16 был полностью обновлен. Алюминиевое шасси обеспечивает снижение веса, жесткость конструкции и увеличенное пространство шасси. Они также имеют большие клавиатуры, громкие динамики и увеличенные тачпады для более комфортного использования. Оба ноутбука поставляются с трехмесячной подпиской на Xbox Game Pass Ultimate, предоставляющей доступ к сотням игр.

Корпуса Zephyrus G14 и G16 также доступны в новом цветовом решении Platinum White, которое имеет блестящую матовую отделку. Они также имеют светодиодную подсветку на крышке с возможностью настройки. Толщина Zephyrus G14 составляет 1,59 см, а вес 1,5 кг, в то время как Zephyrus G16 имеет толщину 1,49 см и вес 1,85 кг.

Zephyrus G14 оснащен процессором AMD Ryzen 8000 Series с поддержкой AMD Ryzen AI и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop. Zephyrus G16 оснащен процессором Intel Core Ultra 9 185H и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop. Оба ноутбука поддерживают различные инструменты производительности искусственного интеллекта для улучшения визуального восприятия и отзывчивости.

Zephyrus G14 и G16 также являются первыми игровыми ноутбуками ROG с дисплеем ROG Nebula Display, который использует OLED-панели с различными разрешениями и частотами обновления для невероятной точности и качества изображения. Они также поддерживают технологию G-SYNC для более плавного игрового опыта.

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В целом, новые модели Zephyrus G14 и G16 от ASUS ROG предлагают высокую производительность, новый дизайн корпуса и улучшенный игровой опыт с помощью передовых технологий от Intel, AMD и NVIDIA. Эти ноутбуки устанавливают новый стандарт для тонких и легких игровых устройств.