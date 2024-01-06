Согласно последним данным TechInsights, крупнейший китайский производитель технологий, компания Huawei, поставляет ноутбуки с технологией, на которую якобы наложены санкции со стороны США

Китайская компания Huawei продолжает применять процессоры TSMC 5 нм в своих ноутбуках, несмотря на санкции США. Разборка TechInsights показала, что Huawei использует процессор Kirin 9006C, который произведен с использованием технологии TSMC 5 нм. США ввели санкции против Huawei в 2020 году и запретили ей доступ к передовым мощностям TSMC и использованию новейших нод для разработки чипов HiSilicon. Однако данные TechInsights указывают на то, что сборка и упаковка процессора Kirin 9006C состоялись до введения санкций. Вероятно, Huawei заказала чипы заранее и использует их только сейчас. Ноутбук Qingyun L540 с процессором Kirin 9006C стал одним из первых устройств с этим чипом. Некоторые интернет-магазины отмечают, что ноутбук соответствует требованиям безопасности правительства, что свидетельствует о том, что работа над чипом началась задолго до 2020 года. Новость о том, что Huawei продолжает использовать чипы TSMC, повлияла на акции SMIC - китайской компании-конкурента TSMC, которые упали на 2% на Гонконгской фондовой бирже.