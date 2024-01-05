Клавиша обеспечит мгновенный доступ к разговорной функции Copilot от Microsoft, предлагая ИИ-бота в стиле ChatGPT прямо при нажатии кнопки

Microsoft представила новую клавишу Copilot на клавиатурах ПК под управлением Windows. Клавиша обеспечит мгновенный доступ к ИИ-ассистенту Copilot, предлагая функцию чат-бота для помощи пользователям. Это первое значительное изменение клавиатуры Windows за почти 30 лет и демонстрирует стремление Microsoft интегрировать искусственный интеллект в устройства. Кнопка Copilot, вероятно, заменит некоторые существующие клавиши на клавиатурах. Microsoft активно продвигает Copilot в Windows 11 и Edge и планирует сделать 2024 год "годом ПК с искусственным интеллектом". Компания рассчитывает, что ИИ будет неотъемлемой частью вычислительной техники в будущем. Клавиша Copilot является индикатором глубоких изменений, которые ожидаются. Однако прием этой концепции будет зависеть от полезности Copilot для пользователей. Microsoft ставит на то, что углубленная интеграция ИИ принесет пользу и оправдает перемены. Благодаря поддержке основных партнеров, видение компьютера, основанного на ИИ, реализуется быстро. Ожидается, что с появлением Windows 12 будет еще больше интеграции с Copilot.