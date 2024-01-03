Компания Airdrop Gaming с радостью представила инновационный радар Audio Radar, который уже запущен в производство и поставляется на рынок

Компания Airdrop Gaming представила инновационный радар Audio Radar, который преобразует игровые звуки в визуальные сигналы, позволяя глухим и слабослышащим геймерам "видеть звук" в видеоиграх. Этот аксессуар создает инклюзивный игровой опыт, идеально подходящий для визуализации ключевых звуков, таких как шаги и сигналы тревоги. Audio Radar совместим с Xbox, PlayStation и PC, делая игры более доступными для всех. Продукт прост в использовании, имеет настраиваемые функции и является универсальным дополнением к любой игровой системе. Airdrop Gaming приглашает посетителей выставки CES 2024 оценить возможности Audio Radar и его влияние на игры. Компания считает, что с появлением этого продукта они смогут улучшить игровой мир и повысить его доступность для всех игроков.